Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк: обзор матча 01 ноября 2020
АЗ Алкмаар
01.11.2020, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
5'
К. Стенгс
72'
А. Гюдмюндссон
90+1'
А. Гюдмюндссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 3:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
О. Вейндал
90'
+1
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Й. Карлссон
84'
Замена
Т. Летшерт
️️️️
П. Хацидиакос
84'
83'
Желтая карточка
А. Азхил
78'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Нгонг
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Й. Свенссон
76'
Замена
З. Абухляль
️️️️
К. Стенгс
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Й. Карлссон
72'
Замена
М. Боадю
️️️️
Б. Мартинс-Инди
71'
Пенальти не реализован!
Т. Коопмейнерс
67'
67'
Замена
P. Quasten
️️️️
Л. Ваутерс
67'
Замена
L. Daneels
️️️️
В. Дамашкан
56'
Желтая карточка
С. Нгонг
46'
Замена
А. Азхил
️️️️
N. Olsak
38'
Замена
O. John
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
П. Хацидиакос
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Стенгс
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
4-1-1-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
15
Ваутерс
6
Анита
16
Нгонг
8
Тахири
31
Дамашкан
19
Соу
6
14
Стенгс
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Стенгс
4
Хацидиакос
5
Летшерт
5
Летшерт
4
Хацидиакос
22
Свенссон
28
Сугавара
28
Сугавара
22
Свенссон
21
Карлссон
9
Дрейф
9
Дрейф
21
Карлссон
4
Мартинс-Инди
10
Боадю
10
Боадю
4
Мартинс-Инди
15
Ваутерс
0
0
15
Ваутерс
16
Нгонг
27
27
16
Нгонг
6
46
Азхил
46
Азхил
6
31
Дамашкан
14
14
31
Дамашкан
19
Соу
0
0
19
Соу
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+