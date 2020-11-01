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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 01 ноября 2020
Гранада
01.11.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
8'
Д. Мачис
34'
Р. Везо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
Замена
А. Соро
️️️️
Д. Мачис
80'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
80'
Желтая карточка
Л. Суарес
69'
69'
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Мальса
Желтая карточка
Х. Санчес
68'
68'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
61'
Желтая карточка
Р. Везо
60'
Замена
Сон
️️️️
Х. Мирамон
60'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Л. Суарес
️️️️
Х. Молина
57'
Замена
Я. Эррера
️️️️
А. Монторо
57'
47'
Желтая карточка
С. Поштиго
35'
Желтая карточка
М. Мальса
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Везо
Пас отдал
Э. Барди
Красная карточка
М. Гоналон
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мачис
Пас отдал
М. Гоналон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
24
Вальехо
5
Санчес
22
Дуарте
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
4-1-1-2-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
21
Поштиго
18
Клер
11
Мальса
16
Мелеро
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
19
Молина
97
Суарес
97
Суарес
19
Молина
11
Мачис
29
Соро
29
Соро
11
Мачис
19
Монторо
21
Эррера
21
Эррера
19
Монторо
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
21
Мирамон
17
Сон
17
Сон
21
Мирамон
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
11
Мальса
22
Радойя
22
Радойя
11
Мальса
25
Моралес
11
Леон
11
Леон
25
Моралес
Остались в запасе
Гранада
Леванте
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Остались в запасе
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Гранада - Леванте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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