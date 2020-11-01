Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Флуминенсе
Форталеза - Флуминенсе: обзор матча 01 ноября 2020
Форталеза
01.11.2020, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
75'
В. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Флуминенсе
90'
Замена
Юри
️️️️
H.
Желтая карточка
Марлон
80'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Фелипе
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
В. Силва
72'
Замена
L.
️️️️
Ф. Кардосо
72'
Замена
М. Пауло
️️️️
М. Араухо
Замена
O.
️️️️
Y. César
71'
65'
Замена
В. Силва
️️️️
К. Паулиста
63'
Желтая карточка
И. Жулиао
Замена
Марлон
️️️️
Ромариньо
58'
Красная карточка
R. Carvalho
55'
Замена
Тинга
️️️️
Рональд
46'
Желтая карточка
Y. César
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
10
Гансо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
2
Тинга
ЦЗ
8
Derley
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
88
Luiz Henrique
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Флуминенсе
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
2-1-3-1-3
27
6
13
8
Рональд
8
Жуниньо
15
Фелипе
11
Ромариньо
7
Давид
57
26
4
3-2-1-1-4
33
Нино
4
Кларо
6
Барселос
2
Жулиао
38
Паулиста
10
Гансо
15
Араухо
88
25
22
27
Кардосо
8
Рональд
2
Тинга
2
Тинга
8
Рональд
57
11
11
57
11
Ромариньо
25
Марлон
25
Марлон
11
Ромариньо
15
Фелипе
32
32
15
Фелипе
38
Паулиста
11
Силва
11
Силва
38
Паулиста
27
Кардосо
11
11
27
Кардосо
25
50
Юри
50
Юри
25
15
Араухо
32
Пауло
32
Пауло
15
Араухо
Остались в запасе
Форталеза
Флуминенсе
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
8
Derley
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
8
Derley
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Форталеза - Флуминенсе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+