Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Тондела
Спортинг - Тондела: обзор матча 01 ноября 2020
Спортинг
01.11.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 6 тур
4 : 0
Завершен
Тондела
45'
П. Гонсалвеш
49'
П. Гонсалвеш
79'
П. Порро
90+3'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Тондела
ГОЛ! 4:0!
А. Шпорар
90'
+3
Желтая карточка
Н. Сантуш
86'
85'
Желтая карточка
П. Аугусто
Замена
Г. Плата
️️️️
Н. Мендеш
85'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Гонсалвеш
80'
ГОЛ! 3:0!
П. Порро
Пас отдал
Н. Сантуш
79'
77'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Ж. Педру
77'
Замена
С. Анне
️️️️
R. Barbosa
67'
Замена
B.
️️️️
Д. Мурильо
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Томаш
66'
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
А. Шпорар
49'
46'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
J. Jaquite
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
А. Шпорар
45'
Желтая карточка
Ж. Палинья
32'
28'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
3-3-2-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
99
Шпорар
8
Томаш
3-4-3
88
20
Феррейра
23
24
Хасеф
8
Педру
5
7
Мурильо
16
Грау
10
21
7
Агра
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
77
Кабрал
28
Гонсалвеш
8
Томаш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Томаш
25
Мендеш
19
Плата
19
Плата
25
Мендеш
5
9
Гонсалес
9
Гонсалес
5
10
11
Анне
11
Анне
10
7
Мурильо
2
2
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
28
Аугусто
8
Педру
Остались в запасе
Спортинг
Тондела
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Спортинг - Тондела
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Тондела
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+