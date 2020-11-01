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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Метц
Ним - Метц: обзор матча 01 ноября 2020
Ним
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Метц
15'
М. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Метц
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Сентонс
87'
Замена
А. Исека
️️️️
О. Нгетт
82'
Замена
Вагнер
️️️️
Ф. Булайя
77'
Замена
П. Яд
️️️️
М. Гуйе
Замена
М. Маджуга
️️️️
Н. Ру
67'
Замена
К. Ариби
️️️️
М. Коне
67'
Замена
К. Данке
️️️️
П. Мартинес
67'
Желтая карточка
П. Мартинес
65'
58'
Желтая карточка
М. Гуйе
46'
Замена
М. Фофана
️️️️
В. Тшимбембе
46'
Замена
Т. Делен
️️️️
В. Ангбан
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Л. Фомба
46'
Желтая карточка
Л. Фомба
45'
+3
44'
Красная карточка
М. Удоль
Желтая карточка
Н. Ру
40'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Гуйе
Пас отдал
Х. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Ним
16
Люка Диас
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
70
Вагнер
ПВ
14
Адама Траоре
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Рейне
3
Мигель
23
Бриансон
18
Мартинес
13
Бюрнер
8
До
17
Элиассон
11
Фомба
20
Рипар
14
Коне
26
Ру
4-1-2-3
90
Окиджа
18
Сентонс
4
Куяте
6
Бронн
14
Удоль
80
Майга
12
Тшимбембе
7
Ангбан
37
Булайя
26
Гуйе
11
Нгетт
14
Коне
13
Ариби
13
Ариби
14
Коне
26
Ру
14
Маджуга
14
Маджуга
26
Ру
11
Фомба
45
Бенрау
45
Бенрау
11
Фомба
18
Мартинес
9
Данке
9
Данке
18
Мартинес
7
Ангбан
3
Делен
3
Делен
7
Ангбан
12
Тшимбембе
2
Фофана
2
Фофана
12
Тшимбембе
37
Булайя
70
Вагнер
70
Вагнер
37
Булайя
26
Гуйе
37
Яд
37
Яд
26
Гуйе
11
Нгетт
9
Исека
9
Исека
11
Нгетт
Остались в запасе
Ним
Метц
70
Маттео Ахлинви
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
14
Адама Траоре
ЦФ
29
Папе Сарр
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
70
Маттео Ахлинви
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
Остались в запасе
14
Адама Траоре
ЦФ
29
Папе Сарр
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Ним - Метц
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
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