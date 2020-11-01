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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Йени Малатьяспор
Бешикташ - Йени Малатьяспор: обзор матча 01 ноября 2020
Бешикташ
01.11.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
55'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
К. Ларин
90'
+3
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Д. Токез
87'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
В. Абубакар
85'
85'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
К. Куэва
71'
Замена
М. Фофана
️️️️
A. Ildiz
71'
Замена
O. Sahan
️️️️
A. Acquah
71'
Замена
J. Lukoki
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Озякуп
70'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
65'
Желтая карточка
Р. Геззаль
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
Р. Геззаль
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
8
F. Zuqui
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
19
Розье
18
Геззаль
15
Озякуп
24
Токез
13
Хатчинсон
9
Ларин
9
Абубакар
2-4-4
22
18
Явру
15
Хафез
19
55
Ндайшими
30
99
Куэва
30
Тетти
13
17
26
24
Токез
20
Уйсал
20
Уйсал
24
Токез
15
Озякуп
43
Менса
43
Менса
15
Озякуп
9
Абубакар
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Абубакар
99
Куэва
11
Топалли
11
Топалли
99
Куэва
30
7
Фофана
7
Фофана
30
19
70
70
19
17
92
92
17
Остались в запасе
Бешикташ
Йени Малатьяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
8
F. Zuqui
ЦФ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
8
F. Zuqui
ЦФ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Бешикташ - Йени Малатьяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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