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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Вольфсберг
Адмира Ваккер - Вольфсберг: обзор матча 01 ноября 2020
Адмира Ваккер
01.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсберг
88'
Н. Рнич (АГ)
12'
М. Лиендл (П)
23'
М. Лиендл (П)
37'
Э. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Вольфсберг
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Н. Рнич
88'
Замена
M. Hausjell
️️️️
L. Rath
80'
Замена
Л. Малишек
️️️️
М. Бройниг
80'
77'
Замена
М. Тафернер
️️️️
К. Верницниг
Желтая карточка
М. Бройниг
64'
Замена
О. Бабуску
️️️️
C. Gartner
63'
61'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Визингер
61'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Лиендл
Желтая карточка
T. Tomić
60'
Желтая карточка
M. Spasić
56'
55'
Желтая карточка
К. Верницниг
Замена
M. Spasić
️️️️
E. Hoffer
46'
46'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Новак
44'
Желтая карточка
Э. Перец
37'
ГОЛ! 0:3!
Э. Перец
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Лиендл
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лиендл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
97
Josef Ganda
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
30
Онурхан Бабуску
ЦП
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-1-5
1
2
Ворсагер
18
4
Айву
24
5
Кершбаум
14
Бройниг
16
90
21
97
3-2-3-2
31
Кофлер
3
Шерцер
45
Перич
27
Новак
24
Лочошвили
15
Рнич
24
Верницниг
17
Страцниг
10
Лиендл
7
Перец
29
Визингер
14
Бройниг
4
Малишек
4
Малишек
14
Бройниг
16
25
25
16
18
24
24
18
21
30
Бабуску
30
Бабуску
21
27
Новак
3
Павелич
3
Павелич
27
Новак
24
Верницниг
30
Тафернер
30
Тафернер
24
Верницниг
29
Визингер
21
Дьен
21
Дьен
29
Визингер
10
Лиендл
9
Йовелич
9
Йовелич
10
Лиендл
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Вольфсберг
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
32
Марко Сольдо
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Адмира Ваккер - Вольфсберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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