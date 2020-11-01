Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АДО Ден Хааг
ПСВ - АДО Ден Хааг: обзор матча 01 ноября 2020
ПСВ
01.11.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
4 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
16'
Э. Захави (П)
51'
Н. Мадуэке
84'
Р. Томас
90+2'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 4:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Ф. Макс
90'
+2
Замена
И. Сайбари
️️️️
М. Гетце
88'
ГОЛ! 3:0!
Р. Томас
Пас отдал
Р. Ледесма
84'
80'
Желтая карточка
Н. Карелис
77'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
L. Faye
77'
Замена
И. Элмкиес
️️️️
J. Goossens
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Жуниор
74'
60'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Крамер
60'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
S. Bourard
ГОЛ! 2:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Э. Захави
51'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Ихаттарен
46'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Д. Мален
46'
45'
Замена
P.
️️️️
А. Рацу
Желтая карточка
Д. Тезе
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Захави
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
30
Райан Томас
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Samy Bourard
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Мвого
17
Жуниор
4
Тезе
21
Боскальи
29
Файн
6
Сангаре
30
Томас
52
Ихаттарен
27
Гетце
14
Мален
7
Захави
3-2-1-1-3
1
4
Дель Фабро
15
38
Пинас
2
Рацу
27
ван Эвейк
6
8
Филипп
11
29
Крамер
10
14
Мален
30
Макс
30
Макс
14
Мален
17
Жуниор
37
Ледесма
37
Ледесма
17
Жуниор
52
Ихаттарен
20
Мадуэке
20
Мадуэке
52
Ихаттарен
27
Гетце
34
Сайбари
34
Сайбари
27
Гетце
2
Рацу
10
10
2
Рацу
10
9
Арвейлер
9
Арвейлер
10
11
10
Элмкиес
10
Элмкиес
11
29
Крамер
80
Карелис
80
Карелис
29
Крамер
15
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
15
Остались в запасе
ПСВ
АДО Ден Хааг
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча ПСВ - АДО Ден Хааг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
АДО Ден Хааг
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+