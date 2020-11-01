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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 01 ноября 2020
Балтика
01.11.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
20'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нефтехимик
88'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Кленкин
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Маркин
86'
Замена
Аллеф
️️️️
И. Юрганов
82'
81'
Желтая карточка
А. Голубев
79'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Галиулин
Замена
Т. Мусаев
️️️️
В. Жиронкин
76'
75'
Вторая желтая
П. Шадрин
Желтая карточка
А. Шаваев
75'
Желтая карточка
Я. Казаев
74'
68'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
А. Мещанинов
68'
62'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Котик
Замена
Я. Казаев
️️️️
М. Плопа
46'
Замена
И. Альшин
️️️️
С. Джамилов
46'
42'
Желтая карточка
П. Шадрин
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кленкин
Желтая карточка
М. Тишкин
10'
3'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Балтика
1
Давид Волк
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Латышонок
26
Мещанинов
20
Юрганов
3
Плопа
17
Макарчук
44
Тишкин
8
Шаваев
7
Джамилов
93
Маркин
7
Жиронкин
3-5-1-1
1
Голубев
37
Потапов
12
Ширяев
28
Семенов
2
Хубаев
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
21
Галиулин
2
Ситдиков
9
Котик
7
Джамилов
10
Альшин
10
Альшин
7
Джамилов
7
Жиронкин
11
Мусаев
11
Мусаев
7
Жиронкин
93
Маркин
10
Гелоян
10
Гелоян
93
Маркин
20
Юрганов
33
Аллеф
33
Аллеф
20
Юрганов
3
Плопа
53
Казаев
53
Казаев
3
Плопа
21
Галиулин
14
Агапов
14
Агапов
21
Галиулин
9
Котик
69
Артемчук
69
Артемчук
9
Котик
4
Кленкин
18
Яковлев
18
Яковлев
4
Кленкин
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
14
Денис Федоренко
ОП
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
14
Денис Федоренко
ОП
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
Остались в запасе
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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