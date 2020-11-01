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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Бранн
Сандефьорд - Бранн: обзор матча 01 ноября 2020
Сандефьорд
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
3 : 3
Завершен
Бранн
18'
M. Kreuzriegler
61'
Х. Сингх
60'
Р. Тэйлор
69'
П. Странд
90+5'
Ф. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Бранн
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Ф. Хауген
Замена
G. Gibson
️️️️
С. Гуссиас
89'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Вега
88'
79'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Свендсен
Желтая карточка
E. Palsson
69'
69'
ГОЛ! 2:2!
П. Странд
Пас отдал
Ф. Хауген
Замена
E. Palsson
️️️️
L. Markmanrud
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сингх
Пас отдал
С. Гуссиас
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Тэйлор
Пас отдал
С. Свендсен
56'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Расмуссен
40'
Желтая карточка
D. Alexander Pedersen
ГОЛ! 1:0!
M. Kreuzriegler
Пас отдал
E. Valles
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
2
Lars Grorud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
15
Bismar Acosta
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1-2-5
2
Хаакенстад
24
Сингх
15
Вега
4
7
4
3
3
4-2-5
4
Грегор
4
Форрен
5
Фьолусон
24
Странд
20
Расмуссен
7
Хауген
99
Бамба
7
Свендсен
23
15
1
28
Гуссиас
25
25
28
Гуссиас
15
Бренден
15
Бренден
15
Вега
99
Хансен
99
Хансен
15
Вега
3
6
6
3
20
Расмуссен
21
Тэйлор
21
Тэйлор
20
Расмуссен
7
Свендсен
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Свендсен
Остались в запасе
Сандефьорд
Бранн
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
15
Bismar Acosta
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Сандефьорд - Бранн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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