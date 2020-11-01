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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Кайсериспор
Ризеспор - Кайсериспор: обзор матча 01 ноября 2020
Ризеспор
01.11.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
33'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Кайсериспор
90'
+5
Желтая карточка
Д. Алибек
90'
+3
Замена
M. Çelik
️️️️
А. Бехич
Желтая карточка
Y. Pehlivan
90'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ф. Болдрин
88'
85'
Замена
И. Парлак
️️️️
З. Квржич
82'
Желтая карточка
I. Depe
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
А. Дурак
76'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Б. Самудио
76'
75'
Замена
Д. Аттама
️️️️
А. Леннон
75'
Замена
I. Depe
️️️️
М. Фернандеш
46'
Замена
Д. Алибек
️️️️
В. Канга
Желтая карточка
Я. Мерья
44'
Замена
О. Булут
️️️️
Ф. Байано
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Ф. Байано
33'
Желтая карточка
Б. Самудио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
26
Ilhan Depe
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
3-4-3
23
Аккан
55
17
Мельняк
5
Мерья
66
Дилавер
27
Байано
5
Дурак
10
Болдрин
81
Самудио
14
Реми
30
3-2-4-1
1
4
Коловециос
20
Квржич
16
Бехич
13
Лопеш
15
Кампаньяро
12
Леннон
7
Энрике
8
99
Фернандеш
9
Канга
81
Самудио
12
Кейбаши
12
Кейбаши
81
Самудио
5
Дурак
0
0
5
Дурак
27
Байано
6
Булут
6
Булут
27
Байано
10
Болдрин
21
Эрдоган
21
Эрдоган
10
Болдрин
12
Леннон
3
Аттама
3
Аттама
12
Леннон
99
Фернандеш
26
26
99
Фернандеш
16
Бехич
88
88
16
Бехич
9
Канга
7
Алибек
7
Алибек
9
Канга
20
Квржич
23
Парлак
23
Парлак
20
Квржич
Остались в запасе
Ризеспор
Кайсериспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Ризеспор - Кайсериспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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