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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Люнгбю
Копенгаген - Люнгбю: обзор матча 01 ноября 2020
Копенгаген
01.11.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Люнгбю
42'
Й. Винд
44'
M. Rasmussen (АГ)
56'
Й. Винд
60'
К. Вильчек
50'
L. Fosgaard
54'
В. Торп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Люнгбю
90'
+4
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
84'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
М. Ремер
83'
Замена
П. Грегор
️️️️
L. Fosgaard
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Н. Бойлесен
81'
Замена
П. Бьель
️️️️
К. Вильчек
80'
Вторая желтая
Зека
72'
70'
Замена
K. Enghardt
️️️️
В. Торп
Желтая карточка
Зека
69'
69'
Замена
R. Pedersen
️️️️
M. Rasmussen
69'
Замена
К. Якобсен
️️️️
М. Варминг
ГОЛ! 4:2!
К. Вильчек
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
60'
ГОЛ! 3:2!
Й. Винд
Пас отдал
Н. Бойлесен
56'
54'
ГОЛ! 2:2!
В. Торп
Пас отдал
L. Fosgaard
50'
ГОЛ! 2:1!
L. Fosgaard
Пас отдал
Б. Хамалайнен
Желтая карточка
Занка
49'
46'
Желтая карточка
M. Rasmussen
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
M. Rasmussen
44'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
В. Фишер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Люнгбю
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
4-1-1-4
1
Юнссон
2
Анкерсен
25
Занка
25
Нельссон
20
Бойлесен
6
Зека
9
Дарами
19
Винд
10
Вильчек
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
3-5-2
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
28
Гертсен
3
Винтер
29
Торп
19
Гаммельбю
8
Ремер
8
9
7
Нильсен
11
Варминг
10
Вильчек
16
Бьель
16
Бьель
10
Вильчек
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
8
24
24
8
8
Ремер
8
Корнвиг
8
Корнвиг
8
Ремер
9
5
Грегор
5
Грегор
9
29
Торп
0
0
29
Торп
11
Варминг
14
Якобсен
14
Якобсен
11
Варминг
Остались в запасе
Копенгаген
Люнгбю
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Остались в запасе
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Люнгбю
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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