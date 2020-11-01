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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 01 ноября 2020
Коламбус
01.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
37'
Артур
84'
K. NÃ©meth
57'
Х. Монтейру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
Замена
W. Francis
️️️️
М. Валенсуэла
86'
ГОЛ! 2:1!
K. NÃ©meth
Пас отдал
Л. Диас
84'
83'
Замена
I.
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
Г. Зардес
83'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
73'
72'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Желтая карточка
М. Валенсуэла
71'
71'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Монтейру
ГОЛ! 1:0!
Артур
Пас отдал
Х. Аффул
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Эйдан Моррис
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
25
Grant Lillard
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
0
W. Creavalle
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
4-5-1
89
Ром
25
Аффул
47
16
Валенсуэла
6
Менса
7
Сантуш
11
Этьенн
6
Артур
6
10
Зелараян
9
Зардес
3-2-2-1-2
17
Бендик
3
Эллиот
15
Мбайзо
3
МакКензи
5
Глеснес
27
Вагнер
11
Бедойя
35
Монтейру
11
Ааронсон
93
19
Сантос
16
Валенсуэла
14
14
16
Валенсуэла
9
Зардес
18
18
9
Зардес
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
11
Ааронсон
0
0
11
Ааронсон
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
25
Grant Lillard
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
49
Мэтт Фриз
ВР
0
W. Creavalle
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
25
Grant Lillard
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
0
W. Creavalle
ЦФ
78
Aurelien Collin
ЦФ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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