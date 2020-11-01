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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 ноября 2020
Коньяспор
01.11.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
70'
A. Kravets
45'
М. Евтович (АГ)
58'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
85'
Замена
Э. Каракуш
️️️️
Э. Вишча
85'
Замена
М. Каан Демир
️️️️
Д. Тюрук
84'
Замена
У. Учар
️️️️
Рафаэл
Желтая карточка
М. Евтович
79'
ГОЛ! 1:2!
A. Kravets
70'
61'
Замена
М. Топал
️️️️
И. Кахведжи
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Шкртел
55'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Замена
P. Hurtado
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
46'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Л. Шенгелия
46'
Замена
S. Eduok
️️️️
А. Улудаг
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Евтович
Желтая карточка
А. Улудаг
21'
Пенальти не реализован!
Н. Скубич
21'
14'
Замена
Жулиано
️️️️
Э. Кривелли
Желтая карточка
Гильерме
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
21
Farouk Miya
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
32
Ali Karakaya
ЦФ
70
Samuel Eduok
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
3-2-4-1
23
Сехич
89
Скубич
3
Улудаг
12
Гильерме
4
Демирбаг
42
Бартакжи
21
27
Шенгелия
6
8
Евтович
0
3-2-3-1-1
34
Гюнок
9
Алексич
26
Понк
37
Шкртел
2
Рафаэл
5
Болинголи
17
Кахведжи
19
Озкан
9
Тюрук
10
Вишча
27
Кривелли
3
Улудаг
70
70
3
Улудаг
6
33
33
6
27
Шенгелия
17
Цикалеши
17
Цикалеши
27
Шенгелия
10
Вишча
89
Каракуш
89
Каракуш
10
Вишча
9
Тюрук
70
Демир
70
Демир
9
Тюрук
2
Рафаэл
33
Учар
33
Учар
2
Рафаэл
17
Кахведжи
5
Топал
5
Топал
17
Кахведжи
27
Кривелли
20
Жулиано
20
Жулиано
27
Кривелли
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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