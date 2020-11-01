Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 01 ноября 2020
Сент-Этьен
01.11.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
14'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Ил-Лок
Замена
R. Souici
️️️️
Г. Силва
86'
Замена
М. Ривера
️️️️
М. Камара
86'
77'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
76'
Замена
Н. Коцца
️️️️
П. Мендеш
Желтая карточка
А. Аушиш
72'
Замена
Ш. Аби
️️️️
В. Хазри
71'
69'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
К. Долли
68'
Желтая карточка
К. Долли
63'
Желтая карточка
Г. Лаборд
63'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
Ф. Мойе
Замена
Д. Буанга
️️️️
Б. Бенхедим
60'
Желтая карточка
Р. Амума
51'
Замена
А. Аушиш
️️️️
З. Юссуф
46'
Желтая карточка
В. Хазри
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
0
Rayan Souici
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
2
Тибо Варгас
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
18
Yanis Ammour
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Мулен
11
Силва
4
Соу
15
Колоджейчак
17
Муэффек
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
10
Бенхедим
10
Хазри
17
Амума
4-1-2-3
16
Берто
10
Самбья
3
Мендеш
3
Конгре
8
Ойонго
4
Ферри
91
Мойе
20
Долли
9
Лаборд
9
Делор
45
Мавидиди
45
Камара
7
Ривера
7
Ривера
45
Камара
28
Юссуф
24
Аушиш
24
Аушиш
28
Юссуф
10
Бенхедим
99
Буанга
99
Буанга
10
Бенхедим
11
Силва
0
0
11
Силва
10
Хазри
7
Аби
7
Аби
10
Хазри
91
Мойе
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
91
Мойе
20
Долли
13
Шотар
13
Шотар
20
Долли
3
Мендеш
31
Коцца
31
Коцца
3
Мендеш
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Матис Карвальо
ВР
18
Yanis Ammour
ЦФ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
5
Клеман Видаль
ЦЗ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
18
Yanis Ammour
ЦФ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
5
Клеман Видаль
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Монпелье
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+