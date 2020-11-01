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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 01 ноября 2020
Удинезе
01.11.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Милан
48'
Р. Де Пауль (П)
18'
Ф. Кессье
83'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
89'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Замена
К. Бонифази
️️️️
Й. Стригер Ларсен
82'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Р. Перейра
82'
71'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
71'
Замена
Д. Далот
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Ж. Деулофеу
71'
Замена
К. Ласанья
️️️️
С. Окака-Чука
71'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
63'
57'
Замена
Б. Диас
️️️️
А. Салемакерс
57'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
49'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Де Пауль
48'
Желтая карточка
Т. Арслан
39'
Желтая карточка
Р. Бекао
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
З. Ибрагимович
13'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
3-3-2-2
1
Муссо
87
Де Майо
50
Бекао
33
Самир
30
Арслан
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
37
Перейра
23
Пуссетто
10
Деулофеу
77
Окака-Чука
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
24
Кьер
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
27
Леау
11
Ибрагимович
10
Деулофеу
2
Оувеян
2
Оувеян
10
Деулофеу
17
Стригер Ларсен
33
Бонифази
33
Бонифази
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
77
Окака-Чука
15
Ласанья
15
Ласанья
77
Окака-Чука
37
Перейра
45
Форестьери
45
Форестьери
37
Перейра
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
2
Калабрия
2
Далот
2
Далот
2
Калабрия
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
21
Диас
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
33
Крунич
33
Крунич
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Удинезе
Милан
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Науэль Молина
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Науэль Молина
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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