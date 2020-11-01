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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Слуцк
СКА-1938 - Слуцк: обзор матча 01 ноября 2020
СКА-1938
01.11.2020, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Слуцк
58'
Д. Сасин
70'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Слуцк
90'
+2
Замена
U. Bala Mohammed
️️️️
A. Gafar
90'
Замена
А. Рум
️️️️
E. Semenov
71'
Замена
A. Serdyuk
️️️️
Ю. Козлов
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сасин
Пас отдал
E. Semenov
Замена
Д. Гирс
️️️️
J. Mawatu
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сасин
Замена
А. Свирепа
️️️️
Д. Мирошников
55'
51'
Пенальти не реализован!
Ю. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
1
Артем Макавчик
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Слуцк
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Artem Ponikarov
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
СКА-1938
7
Александр Свирепа
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Слуцк
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
11
Vladislav Sychev
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
35
Ilya Velich
ЦФ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
0
A. Serdyuk
ЦФ
4-1-2-1-3
5
Мирошников
3
Сокол
30
Башилов
4
Шкурдюк
2
Носко
7
Бакич
10
23
Иминов
17
Умаров
99
Юдчиц
1
Макавчик
3-3-1-4
18
4
Ращеня
14
Анюкевич
8
Русак
8
10
Козлов
77
Сасин
77
22
Велько
30
Брановец
7
5
Мирошников
7
Свирепа
7
Свирепа
5
Мирошников
10
55
Гирс
55
Гирс
10
8
15
Рум
15
Рум
8
77
17
17
77
10
Козлов
0
0
10
Козлов
Остались в запасе
СКА-1938
Слуцк
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
20
Victor Diaz
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
35
Ilya Velich
ЦФ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
71
Андрей Крень
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
11
Vladislav Sychev
ЦП
Остались в запасе
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Arno Bi Dze Mani
ЦФ
20
Victor Diaz
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Остались в запасе
35
Ilya Velich
ЦФ
20
Kirill Aloyan
ЦФ
68
Vitali Zaprudskih
ЦФ
71
Андрей Крень
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
11
Vladislav Sychev
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча СКА-1938 - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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