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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бордо
Монако - Бордо: обзор матча 01 ноября 2020
Монако
01.11.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
4 : 0
Завершен
Бордо
28'
В. Бен-Йеддер (П)
30'
Ж. Мартинш
31'
К. Фолланд
58'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бордо
Желтая карточка
С. Фабрегас
90'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Диоп
83'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ж. Мартинш
83'
73'
Желтая карточка
Л. Бенито
Замена
Г. Марипан
️️️️
Б. Бадьяшиль
72'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Фолланд
67'
62'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Ю. Сабали
ГОЛ! 4:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ж. Мартинш
58'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Р. Агилар
46'
46'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Р. Уден
46'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. У-Джо
46'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Я. Адли
Желтая карточка
Р. Агилар
41'
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
31'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Р. Агилар
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бен-Йеддер
28'
27'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Леком
12
Энрике
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
6
Косиельни
23
Пабло
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
29
Адли
16
У-Джо
5
Бадьяшиль
3
Марипан
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Агилар
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Агилар
10
Диоп
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Диоп
31
Фолланд
9
Пеллегри
9
Пеллегри
31
Фолланд
10
Мартинш
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Мартинш
20
Сабали
22
Кватен
22
Кватен
20
Сабали
29
Адли
17
Зеркан
17
Зеркан
29
Адли
10
Уден
7
Бриан
7
Бриан
10
Уден
16
У-Джо
12
де Превилль
12
де Превилль
16
У-Джо
Остались в запасе
Монако
Бордо
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Анри Оникуру
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
7
Анри Оникуру
ЛВ
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Монако - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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