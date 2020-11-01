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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 01 ноября 2020
Реймс
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
22'
Б. Камара (АГ)
26'
В. Фас
30'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Страсбур
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
78'
76'
Замена
М. Уорис
️️️️
С. Прсич
76'
Замена
К. Зохи
️️️️
И. Сиссоко
73'
Желтая карточка
С. Прсич
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
К. Сирхейс
66'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Кафаро
66'
58'
Замена
А. Томассон
️️️️
Л. Кароль
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Ажорк
ГОЛ! 2:0!
В. Фас
Пас отдал
В. Бериша
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Камара
22'
3'
Желтая карточка
Х. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Райкович
13
Дукуре
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
5
Манетси
23
Бериша
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Диа
14
Сирхейс
3-3-2-2
21
Камара
19
Каси
3
Симакан
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
14
Прсич
19
Ажорк
13
Диалло
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Думбия
7
Думбия
20
Кафаро
14
Сирхейс
19
Туре
19
Туре
14
Сирхейс
23
Кароль
28
Томассон
28
Томассон
23
Кароль
14
Прсич
20
Уорис
20
Уорис
14
Прсич
28
Сиссоко
9
Зохи
9
Зохи
28
Сиссоко
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
1
Эиджи Кавашима
ВР
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Бенжамен Бешич
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
1
Эиджи Кавашима
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Реймс - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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