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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Мольде
Мьёндален - Мольде: обзор матча 01 ноября 2020
Мьёндален
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
38'
F. Brustad
76'
М. Эллингсен
79'
Л. Джеймс (П)
87'
М. Эллингсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Мольде
Замена
T. Brochmann
️️️️
C. Gauseth
90'
+1
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
O. Amund Sveen
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Эллингсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
M. Ovenstad
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Джеймс
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Эллингсен
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
F. Brustad
72'
Желтая карточка
M. Ovenstad
71'
70'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
О. Омойджуанфо
67'
Желтая карточка
Л. Джеймс
61'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
61'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
61'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
Т. Кристенсен
53'
Желтая карточка
С. Грегерсен
ГОЛ! 1:0!
F. Brustad
Пас отдал
M. Ovenstad
38'
Желтая карточка
F. Brustad
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
1-5
20
Драгснес
8
17
22
18
11
4-1-2-1-2
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
33
Риса
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
17
22
22
17
22
33
33
22
8
7
Ларсен
7
Ларсен
8
11
7
7
11
10
Кристенсен
6
Эллингсен
6
Эллингсен
10
Кристенсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Мьёндален
Мольде
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Остались в запасе
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Мьёндален - Мольде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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