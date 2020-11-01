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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 01 ноября 2020
Штурм
01.11.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
ЛАСК
6'
Х. Балич
90+1'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - ЛАСК
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
И. Любич
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
88'
Желтая карточка
П. Филипович
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
С. Инголич
83'
82'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
Д. Немет
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
72'
71'
Желтая карточка
М. Рагуц
68'
Замена
М. Рагуц
️️️️
Х. Балич
62'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
А. Грубер
62'
Замена
П. Филипович
️️️️
А. Андраде
45'
+1
Желтая карточка
Р. Реннер
Желтая карточка
С. Хирлендер
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Балич
Пас отдал
Й. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
77
Любич
89
Яншер
25
Инголич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
3-4-3
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
28
Визингер
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
8
Гргич
18
Балич
9
Грубер
19
Эггештайн
4
Немет
70
Газибегович
70
Газибегович
4
Немет
77
Любич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
77
Любич
25
Инголич
18
Хуспек
18
Хуспек
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
16
Андраде
5
Филипович
5
Филипович
16
Андраде
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
18
Балич
9
Рагуц
9
Рагуц
18
Балич
9
Грубер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
9
Грубер
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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