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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 01 ноября 2020
Лилль
01.11.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Лион
22'
Ж. Бамба
41'
З. Челик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Желтая карточка
А. Сумаоро
89'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Л. Араухо
89'
74'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
74'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
67'
52'
Замена
Д. Бенламри
️️️️
У. Ауа
50'
Вторая желтая
Марсело
Замена
А. Сумаоро
️️️️
Ж. Фонте
45'
+3
Желтая карточка
Б. Йылмаз
41'
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
З. Челик
33'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Ж. Фонте
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Б. Йылмаз
22'
3'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
7
Араухо
3-1-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
20
Дьоманде
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
6
Фонте
5
Сумаоро
5
Сумаоро
6
Фонте
7
Араухо
15
Дэвид
15
Дэвид
7
Араухо
10
Ауа
4
Бенламри
4
Бенламри
10
Ауа
9
Экамби
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
9
Экамби
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Лилль
Лион
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
8
Шека
ЦП
Остались в запасе
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
8
Максанс Какере
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Лион
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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