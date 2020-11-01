Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Рейнджерс
Килмарнок - Рейнджерс: обзор матча 01 ноября 2020
Килмарнок
01.11.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
19'
Д. Тавернье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Рейнджерс
Желтая карточка
А. Пауэр
90'
86'
Замена
Л. Балогун
️️️️
А. Морелос
83'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
78'
Замена
М. Пайннок
️️️️
C. Burke
78'
Замена
И. Брофи
️️️️
Н. Кабамба
74'
70'
Желтая карточка
К. Голдсон
66'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Арибо
44'
Желтая карточка
Б. Баришич
Желтая карточка
А. Тшибола
41'
Желтая карточка
C. Waters
23'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-3
17
Финдлей
3
8
21
22
36
Тшибола
4
Пауэр
29
7
МакКензи
14
Кабамба
1
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Арибо
8
Джек
37
Эрфилд
77
Кент
10
Иттен
9
Морелос
29
11
Пайннок
11
Пайннок
29
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
14
Кабамба
27
Брофи
27
Брофи
14
Кабамба
9
Морелос
27
Балогун
27
Балогун
9
Морелос
18
Арибо
10
Дэвис
10
Дэвис
18
Арибо
Остались в запасе
Килмарнок
Рейнджерс
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
18
Глен Камара
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
33
Джон МакЛафлин
ВР
18
Глен Камара
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Килмарнок - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+