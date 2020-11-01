Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 01 ноября 2020
Рома
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
12'
Л. Спинаццола
70'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Желтая карточка
Б. Кристанте
90'
+1
Замена
М. Кумбула
️️️️
Ж. Верету
90'
88'
Красная карточка
Л. Мартинес
82'
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Амрабат
82'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Пеллегрини
79'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Карсдорп
72'
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
72'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Г. Мхитарян
70'
67'
Замена
К. Куаме
️️️️
Х. Кальехон
57'
Замена
Д. Влахович
️️️️
Д. Бонавентура
51'
Желтая карточка
П. Лирола
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Кастровилли
Желтая карточка
Ж. Верету
33'
32'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
Желтая карточка
Э. Джеко
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Спинаццола
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-2-2-2-1
83
Миранте
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
3-2-4-1
1
Дронговски
28
Мартинес
31
Миленкович
4
Касерес
14
Лирола
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Рибери
7
Кальехон
17
Верету
3
Кумбула
3
Кумбула
17
Верету
2
Карсдорп
33
Перес
33
Перес
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
8
Кастровилли
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Кастровилли
4
Амрабат
32
Дункан
32
Дункан
4
Амрабат
7
Кальехон
8
Куаме
8
Куаме
7
Кальехон
7
Бонавентура
28
Влахович
28
Влахович
7
Бонавентура
7
Рибери
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Рибери
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
7
Суф Подгоряну
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
3
Фабио Понси
ЦЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
44
Игор
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Фиорентина
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+