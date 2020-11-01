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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Ювентус
Специя - Ювентус: обзор матча 01 ноября 2020
Специя
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
32'
Т. Побега
14'
А. Мората
59'
К. Роналду
67'
А. Рабьо
76'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Ювентус
Замена
А. Исмайли
️️️️
К. Терци
88'
Желтая карточка
Н. Эстевес
87'
78'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Куадрадо
77'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Л. Бонуччи
76'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Роналду
Желтая карточка
П. Бартоломей
75'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Т. Побега
74'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
Ю. Хабот
74'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Д. Фариас
73'
69'
Желтая карточка
А. Рабьо
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Рабьо
Пас отдал
Ф. Кьеза
62'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
У. МакКенни
62'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Мората
56'
Замена
К. Роналду
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
Ю. Хабот
49'
Замена
️️️️
Д. Верде
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Побега
Пас отдал
П. Бартоломей
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
У. МакКенни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Проведель
24
Хабот
19
Терци
4
Феррер
27
Риччи
16
Бартоломей
4
Побега
17
Фариас
7
Агудело
10
Верде
18
Нзола
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
28
Демирал
7
Куадрадо
6
Артур
30
Бентанкур
29
МакКенни
14
Кьеза
21
Мората
21
Дибала
4
Побега
24
Эстевес
24
Эстевес
4
Побега
17
Фариас
11
Гьяси
11
Гьяси
17
Фариас
24
Хабот
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
24
Хабот
19
Терци
44
Исмайли
44
Исмайли
19
Терци
19
Бонуччи
7
Фработта
7
Фработта
19
Бонуччи
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
29
МакКенни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
29
МакКенни
7
Куадрадо
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Роналду
7
Роналду
21
Дибала
Остались в запасе
Специя
Ювентус
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
90
Маноло Портанова
АП
24
Хамза Рафья
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
Остались в запасе
90
Маноло Портанова
АП
24
Хамза Рафья
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Специя - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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