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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Фейеноорд
Эммен - Фейеноорд: обзор матча 01 ноября 2020
Эммен
01.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 3
Завершен
Фейеноорд
5'
A. Jansen (П)
42'
M. De Leeuw
40'
М. Димерс (П)
45+3'
Й. Торнстра
90+4'
Н. Баннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Фейеноорд
90'
+4
Желтая карточка
Н. Баннис
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Н. Баннис
Желтая карточка
M. Chacon
90'
+2
83'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Б. Ньивкоп
78'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
Б. Линссен
Замена
H. B. Moussa
️️️️
Г. Бейл
75'
Желтая карточка
M. De Leeuw
64'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Й. Торнстра
Пас отдал
Л. Нарсинг
ГОЛ! 2:1!
M. De Leeuw
Пас отдал
Г. Бейл
42'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Димерс
Желтая карточка
М. Араухо
39'
Красная карточка
A. Jansen
36'
35'
Замена
Н. Баннис
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
N. Bakker
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Jansen
5'
3'
Желтая карточка
Н. Марсман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
6
Серхио Пенья
АП
0
A. Jansen
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
93
Stefan van der Lei
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
13
Behadil Sabani
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
4-1-5
20
Араухо
13
Вендорп
16
23
Бейл
6
Пенья
4
19
20
22
29
3-1-4-2
22
Марсман
25
Спайич
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
10
Димерс
23
Бергейс
2
Ньивкоп
7
Нарсинг
30
Линссен
23
Бейл
0
0
23
Бейл
23
Бергейс
10
Баннис
10
Баннис
23
Бергейс
30
Линссен
31
Боттегин
31
Боттегин
30
Линссен
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
Остались в запасе
Эммен
Фейеноорд
93
Stefan van der Lei
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Behadil Sabani
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Behadil Sabani
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Эммен - Фейеноорд
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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