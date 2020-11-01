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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Динамо Бр
Велес - Динамо Бр: обзор матча 01 ноября 2020
Велес
01.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес - Динамо Бр
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
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Велес
Динамо Бр
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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