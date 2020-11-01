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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 01 ноября 2020
Торино
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 4
Завершен
Лацио
19'
Бремер
24'
А. Белотти (П)
87'
С. Лукич
15'
А. Перейра
49'
С. Милинкович-Савич
90+5'
Ч. Иммобиле (П)
90+8'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Кайседо
90'
+8
ГОЛ! 3:4!
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Т. Ринкон
90'
+7
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ч. Иммобиле
88'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 3:2!
С. Лукич
87'
86'
Желтая карточка
У. Худт
81'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Фарес
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
А. Белотти
76'
73'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
С. Верди
70'
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
70'
57'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Мурики
49'
ГОЛ! 2:2!
С. Милинкович-Савич
46'
Замена
Л. Лейва
️️️️
М. Пароло
46'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
А. Перейра
44'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Белотти
24'
ГОЛ! 1:1!
Бремер
Пас отдал
С. Верди
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Перейра
Пас отдал
Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
54
Дамиано Франко
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
0
Mattia Novella
ЦФ
43
Angelo Ndrecka
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-4-1-1
46
Сиригу
15
Родригес
3
Бремер
13
Лянко
23
Войвода
8
Мейте
17
Линетти
23
Лукич
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
4-2-1-3
25
Рейна
29
Худт
15
Ачерби
4
Патрик
5
Фелипе
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
8
Перейра
93
Фарес
32
Корреа
19
Мурики
90
Верди
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
90
Верди
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
11
Белотти
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Белотти
8
Перейра
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
8
Перейра
93
Фарес
32
Катальди
32
Катальди
93
Фарес
16
Пароло
6
Лейва
6
Лейва
16
Пароло
19
Мурики
9
Иммобиле
9
Иммобиле
19
Мурики
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Торино
Лацио
8
Якопо Сегре
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
55
Шимон Чиж
ЦП
0
Mattia Novella
ЦФ
43
Angelo Ndrecka
ЦФ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
8
Якопо Сегре
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
55
Шимон Чиж
ЦП
0
Mattia Novella
ЦФ
43
Angelo Ndrecka
ЦФ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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