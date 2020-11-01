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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нижний Новгород
Енисей - Нижний Новгород: обзор матча 01 ноября 2020
Енисей
01.11.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
2'
А. Сапета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Нижний Новгород
Замена
Ф. Дворников
️️️️
О. Ланин
84'
Желтая карточка
Т. Рукас
83'
82'
Замена
С. Зуйков
️️️️
И. Темников
74'
Желтая карточка
А. Шарипов
Замена
К. Гарбуз
️️️️
А. Абрамов
73'
70'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Комолов
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
65'
62'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Горбунов
61'
Замена
М. Гащенков
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
В. Цховребов
57'
Желтая карточка
М. Сухомлинов
56'
49'
Желтая карточка
А. Шумских
Замена
Н. Марков
️️️️
Е. Песиков
48'
Замена
В. Цховребов
️️️️
Н. Раздорских
48'
39'
Желтая карточка
А. Анисимов
Желтая карточка
В. Кичин
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Алексей Третьяков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
85
Denis Sergeevich Churkin
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Ребров
2
Кичин
33
Сухомлинов
96
Рукас
4
Абрамов
64
Ланин
21
Раздорских
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
23
Лескано
4-1-3-2
31
Анисимов
11
Темников
5
Шумских
24
Гоцук
7
Маляров
22
Каккоев
20
Комолов
41
Сапета
73
Шарипов
28
Султонов
17
Горбунов
64
Ланин
9
Дворников
9
Дворников
64
Ланин
21
Раздорских
15
Цховребов
15
Цховребов
21
Раздорских
4
Абрамов
19
Гарбуз
19
Гарбуз
4
Абрамов
9
Песиков
13
Марков
13
Марков
9
Песиков
11
Темников
23
Зуйков
23
Зуйков
11
Темников
28
Султонов
77
Гащенков
77
Гащенков
28
Султонов
20
Комолов
78
Калинский
78
Калинский
20
Комолов
17
Горбунов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Горбунов
Остались в запасе
Енисей
Нижний Новгород
85
Denis Sergeevich Churkin
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Алексей Третьяков
ОП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
0
Михаил Осинов
ПЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
85
Denis Sergeevich Churkin
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Алексей Третьяков
ОП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Енисей - Нижний Новгород
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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