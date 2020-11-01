Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Старт
Русенборг - Старт: обзор матча 01 ноября 2020
Русенборг
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 0
Завершен
Старт
67'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Старт
90'
+2
Вторая желтая
M. El Makrini
Замена
Г. Осен
️️️️
Э. Сейде
81'
77'
Замена
K. Skaanes
️️️️
M. Bringaker
76'
Замена
E. Marković
️️️️
C. Bolaños
70'
Замена
К. Теннессен
️️️️
Э. Вихне
ГОЛ! 1:0!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Сейде
67'
64'
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. Ramsland
63'
Замена
E. Børufsen
️️️️
К. Кабран
53'
Желтая карточка
M. El Makrini
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
46'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
А. Конрадсен
29'
25'
Желтая карточка
Э. Вихне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
29
Рейтан
4
Региниуссен
15
Орн Ейхолфссон
22
Конате
16
Закариассен
16
Конрадсен
7
Хенриксен
9
Исламович
35
Сейде
10
1-1-1-1-5
2
Даланд
32
Вихне
15
11
Кабран
30
4
15
11
20
10
19
Хольс
19
Хольс
10
16
Конрадсен
5
Скьельбред
5
Скьельбред
16
Конрадсен
35
Сейде
23
Осен
23
Осен
35
Сейде
32
Вихне
19
Теннессен
19
Теннессен
32
Вихне
20
19
19
20
11
Кабран
14
14
11
Кабран
30
15
15
30
18
15
Скалевик
15
Скалевик
18
Остались в запасе
Русенборг
Старт
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Deumeland
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Русенборг - Старт
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Старт
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+