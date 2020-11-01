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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Крылья Советов
Торпедо - Крылья Советов: обзор матча 01 ноября 2020
Торпедо
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
53'
Ф. Дворецков
73'
А. Рязанцев
77'
А. Калмыков
67'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Крылья Советов
Замена
А. Лях
️️️️
А. Калмыков
89'
85'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Ю. Горшков
78'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Кабутов
ГОЛ! 3:1!
А. Калмыков
77'
Замена
И. Берковский
️️️️
К. Кертанов
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Рязанцев
73'
Замена
В. Адаев
️️️️
Ф. Дворецков
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Зиньковский
65'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
63'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
63'
Замена
Д. Редькович
️️️️
Е. Прошкин
63'
Желтая карточка
Р. Магаль
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дворецков
53'
41'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
37'
Желтая карточка
С. Божин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
58
Артем Ежов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ботнарь
28
Прошкин
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
18
Кертанов
90
Калмыков
3-4-1-2
39
Фролов
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
47
Божин
70
Кабутов
8
Гацкан
8
Якуба
4
Горшков
58
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
90
Калмыков
90
Лях
90
Лях
90
Калмыков
18
Кертанов
17
Берковский
17
Берковский
18
Кертанов
22
Дворецков
9
Адаев
9
Адаев
22
Дворецков
28
Прошкин
4
Редькович
4
Редькович
28
Прошкин
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
Ежов
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
70
Кабутов
23
Комбаров
23
Комбаров
70
Кабутов
4
Горшков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
4
Горшков
Остались в запасе
Торпедо
Крылья Советов
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Торпедо - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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