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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Витория Гимараеш
Жил Висенте - Витория Гимараеш: обзор матча 01 ноября 2020
Жил Висенте
01.11.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
23'
Б. Дуарте
90'
Рочинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Витория Гимараеш
90'
ГОЛ! 0:2!
Рочинья
Пас отдал
М. Эдвардс
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Л. Минейро
85'
82'
Желтая карточка
М. Луиш
79'
Замена
А. Алмейда
️️️️
R. Quaresma
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Лоуренси
75'
75'
Замена
Рочинья
️️️️
J. Maddox
74'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Б. Дуарте
63'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
Замена
И. Барай
️️️️
A. Leautey
63'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
61'
52'
Желтая карточка
Б. Варела
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дуарте
Пас отдал
R. Quaresma
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
31
Talocha
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
17
Silvio
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ЦП
18
Пепелу
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
4-1-1-4
33
5
Родригао
26
Фернандеш
40
Ногейра
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
31
7
Лоуренси
50
9
3-5-2
14
Варела
24
Уаттара
37
2
Мумин
24
21
Андре Андре
17
14
Менса
31
Поа
19
Дуарте
18
30
Минейро
21
Афонсо
21
Афонсо
30
Минейро
7
Лоуренси
19
Оливейра
19
Оливейра
7
Лоуренси
50
77
Барай
77
Барай
50
19
Дуарте
29
Хольм
29
Хольм
19
Дуарте
18
10
Рочинья
10
Рочинья
18
10
Эдвардс
10
Эдвардс
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
17
8
Алмейда
8
Алмейда
17
Остались в запасе
Жил Висенте
Витория Гимараеш
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
77
Фалайе Сако
ПЗ
16
Кельтон Биаи
ВР
17
Silvio
ЦЗ
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
16
Кельтон Биаи
ВР
17
Silvio
ЦЗ
18
Пепелу
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Жил Висенте - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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