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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ПАОК
Панетоликос - ПАОК: обзор матча 01 ноября 2020
Панетоликос
01.11.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
53'
Г. Арийиби (П)
18'
К. Свидерски
88'
Н. Нинуа
90+4'
А. Чолак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ПАОК
Желтая карточка
A. Karasalidis
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Чолак
89'
Желтая карточка
Н. Нинуа
88'
ГОЛ! 1:2!
Н. Нинуа
84'
Желтая карточка
А. Эсити
82'
Замена
Р. Алвес
️️️️
М. Ваге
82'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
J. Alvarez
️️️️
Х. Мендоса
80'
Замена
️️️️
А. Яколиш
79'
76'
Желтая карточка
М. Ваге
67'
Замена
А. Чолак
️️️️
К. Свидерски
67'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ш. Шваб
61'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Арийиби
53'
39'
Желтая карточка
Ш. Шваб
30'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
Х. Диас
28'
25'
Желтая карточка
Д. Яннулис
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Ш. Шваб
Желтая карточка
А. Яколиш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
77
Spyros Skondras
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
4-3-1-2
1
27
54
Лиавас
70
Яколиш
4
8
Далсью
28
Арийиби
20
Диас
10
Мендоса
9
Вергос
44
4-4-1-1
12
Живкович
22
Ваге
15
Ингасон
15
Варела
13
Яннулис
7
Эль-Каддури
22
Шваб
99
Мург
14
Живкович
17
Цолис
28
Свидерски
10
Мендоса
0
0
10
Мендоса
7
Эль-Каддури
22
Нинуа
22
Нинуа
7
Эль-Каддури
22
Шваб
13
Эсити
13
Эсити
22
Шваб
22
Ваге
2
Алвес
2
Алвес
22
Ваге
28
Свидерски
14
Чолак
14
Чолак
28
Свидерски
17
Цолис
21
Бисесвар
21
Бисесвар
17
Цолис
Остались в запасе
Панетоликос
ПАОК
77
Spyros Skondras
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
77
Spyros Skondras
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Панетоликос - ПАОК
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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