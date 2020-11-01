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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Текстильщик
Акрон - Текстильщик: обзор матча 01 ноября 2020
Акрон
01.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Текстильщик
4'
А. Герюгов
35'
А. Герюгов
73'
И. Чудин
67'
М. Бачинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Текстильщик
Замена
А. Киреев
️️️️
К. Морозов
90'
+1
Замена
Е. Яцкий
️️️️
А. Герюгов
84'
Замена
М. Елеев
️️️️
С. Киряков
81'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
Н. Иванников
81'
80'
Желтая карточка
М. Сидоров
ГОЛ! 3:1!
И. Чудин
73'
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Бачинский
Пас отдал
А. Агеев
Замена
А. Босов
️️️️
А. Газданов
65'
47'
Замена
Е. Маричев
️️️️
А. Мухаметзянов
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Батов
ГОЛ! 2:0!
А. Герюгов
Пас отдал
С. Киряков
35'
Желтая карточка
С. Киряков
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Герюгов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
17
Максим Батов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
37
Евгений Маричев
АП
76
Александр Агеев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Волков
99
Морозов
5
Верхунов
66
Жестоков
77
Киряков
7
Герюгов
88
Потапов
7
Иванников
27
Чудин
17
Газданов
90
Делькин
4-2-2-1-1
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
5
Морозов
23
Макушкин
8
Мнацаканян
8
Мухаметзянов
7
Горюшкин
17
Батов
81
Сидоров
77
Бачинский
7
Иванников
11
Квеквескири
11
Квеквескири
7
Иванников
17
Газданов
63
Босов
63
Босов
17
Газданов
7
Герюгов
77
Яцкий
77
Яцкий
7
Герюгов
77
Киряков
12
Елеев
12
Елеев
77
Киряков
99
Морозов
88
Киреев
88
Киреев
99
Морозов
8
Мухаметзянов
37
Маричев
37
Маричев
8
Мухаметзянов
17
Батов
76
Агеев
76
Агеев
17
Батов
Остались в запасе
Акрон
Текстильщик
18
Максим Малаховский
ЦП
2
Владимир Друковский
ЦЗ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
30
Валерий Альшанский
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
18
Максим Малаховский
ЦП
2
Владимир Друковский
ЦЗ
25
Ivan Shalonikov
ЦФ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Остались в запасе
30
Валерий Альшанский
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Акрон - Текстильщик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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