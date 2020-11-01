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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 01 ноября 2020
Фрайбург
01.11.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Байер
3'
Л. Хелер
72'
Н. Петерсен
29'
Л. Аларио
42'
Л. Аларио
64'
Н. Амири
76'
Д. Та
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
89'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Л. Аларио
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
80'
79'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
79'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
79'
76'
ГОЛ! 2:4!
Д. Та
Пас отдал
К. Демирбай
ГОЛ! 2:3!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
72'
65'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ю. Баумгартлингер
65'
Замена
Д. Та
️️️️
Л. Бендер
64'
ГОЛ! 1:3!
Н. Амири
Пас отдал
Ф. Вирц
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Кюблер
63'
60'
Желтая карточка
М. Диаби
Желтая карточка
Д. Хайнц
50'
Желтая карточка
Л. Кюблер
45'
+1
42'
ГОЛ! 1:2!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бендер
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Аларио
24'
Желтая карточка
С. Бендер
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
Л. Кюблер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
3-4-2-1
21
Мюллер
17
Кюблер
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
7
Шмид
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
12
Тапсоба
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
27
Аларио
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
17
Кюблер
18
Петерсен
18
Петерсен
17
Кюблер
8
Бендер
4
Та
4
Та
8
Бендер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
26
Демирбай
14
Баумгартлингер
27
Аларио
25
Паласиос
25
Паласиос
27
Аларио
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Фрайбург - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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