Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 01 ноября 2020
Ньюкасл
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
56'
К. Уилсон (П)
84'
К. Уилсон
90+2'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Желтая карточка
Д. Мерфи
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Ивоби
88'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Уилсон
87'
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Р. Фрейзер
84'
Замена
А. Хэйден
️️️️
М. Альмирон
83'
77'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Кенни
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Сен-Максимен
74'
72'
Желтая карточка
Аллан
69'
Желтая карточка
Й. Мина
69'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Н. Нкунку
61'
Замена
Бернард
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Уилсон
56'
Желтая карточка
К. Уилсон
55'
32'
Желтая карточка
Н. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-2-2
1
Дарлоу
6
Фернандес
24
Ласселлс
5
Шер
29
Хендрик
8
Лонгстафф
18
Льюис
10
Альмирон
23
Мерфи
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-4-1-1
1
Ольсен
3
Кенни
22
Мина
5
Кин
27
Нкунку
20
Гомеш
25
Аллан
18
Делф
6
Дукуре
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
14
Хэйден
14
Хэйден
10
Альмирон
13
Уилсон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
13
Уилсон
20
Гомеш
11
Бернард
11
Бернард
20
Гомеш
3
Кенни
17
Ивоби
17
Ивоби
3
Кенни
27
Нкунку
23
Тосун
23
Тосун
27
Нкунку
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
7
Жоэлинтон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
17
Энтони Гордон
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Эвертон
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+