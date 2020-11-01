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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Интернасьонал
Коринтианс - Интернасьонал: обзор матча 01 ноября 2020
Коринтианс
01.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Интернасьонал
90'
+10
Красная карточка
Т. Гальярдо
90'
+6
Желтая карточка
Эденилсон
90'
+1
Замена
Ю. Алберто
️️️️
З. Габриэл
Замена
Габриэль
️️️️
Рамиро
88'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Эдерсон
88'
80'
Замена
Нонато
️️️️
Хейтор
80'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
U.
Желтая карточка
Х. Касарес
73'
Замена
Луан
️️️️
Х. Касарес
73'
68'
Желтая карточка
L. Fernández
66'
Желтая карточка
В. Куэста
64'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
М. Гильерме
Желтая карточка
Р. Отеро
56'
Желтая карточка
Жил
45'
+1
Желтая карточка
Рамиро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
6
Uendel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
4-1-4-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
13
Марллон
4
Жил
39
Хавьер
26
Касарес
13
Эдерсон
17
Рамиро
11
Отеро
7
2-2-2-1-3
14
Ломба
5
Хейтор
31
Куэста
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
95
Гильерме
91
Гальярдо
99
6
13
Эдерсон
29
Камачо
29
Камачо
13
Эдерсон
26
Касарес
7
Луан
7
Луан
26
Касарес
Оливейра
19
Натель
19
Натель
Оливейра
17
Рамиро
6
Габриэль
6
Габриэль
17
Рамиро
5
Хейтор
16
Нонато
16
Нонато
5
Хейтор
95
Гильерме
10
10
95
Гильерме
6
5
Кардозо
5
Кардозо
6
23
Зе Габриэл
9
Алберто
9
Алберто
23
Зе Габриэл
Остались в запасе
Коринтианс
Интернасьонал
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
19
Густаво Силва
ПВ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
27
Мойзес
ЛЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
18
Дамьян Мусто
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
19
Густаво Силва
ПВ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Остались в запасе
27
Мойзес
ЛЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
25
Бруно Пракседес
АП
18
Дамьян Мусто
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Коринтианс - Интернасьонал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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