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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 01 ноября 2020
Наполи
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
58'
М. Локателли (П)
90+5'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
Желтая карточка
Д. Оспина
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Лопес
Пас отдал
Рожерио
90'
Желтая карточка
М. Бурабиа
88'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
В. Кирикеш
88'
Замена
Марлон
️️️️
Д. Распадори
81'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
М. Мюлдюр
81'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ж. Бога
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Политано
78'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
71'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
70'
68'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Х. Траоре
Замена
А. Петанья
️️️️
И. Лосано
65'
Желтая карточка
К. Манолас
61'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Локателли
50'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
70
Раул Стяу
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Бакайоко
8
Руис
21
Политано
10
Мертенс
11
Лосано
45
Осимхен
3-3-2-1-1
47
Консильи
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
18
Мюлдюр
5
Локателли
23
Айхан
25
Траоре
20
Лопес
13
Бога
18
Распадори
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
21
Политано
7
Зелински
7
Зелински
21
Политано
10
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Мертенс
11
Лосано
37
Петанья
37
Петанья
11
Лосано
18
Мюлдюр
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
18
Мюлдюр
18
Распадори
6
Марлон
6
Марлон
18
Распадори
21
Кирикеш
10
Бурабиа
10
Бурабиа
21
Кирикеш
13
Бога
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
13
Бога
25
Траоре
92
Дефрель
92
Дефрель
25
Траоре
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
80
Стефано Турати
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
70
Раул Стяу
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
80
Стефано Турати
ВР
1
Самуэле Витале
ВР
70
Раул Стяу
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Наполи - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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