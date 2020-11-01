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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Санта-Клара
Портимоненси - Санта-Клара: обзор матча 01 ноября 2020
Портимоненси
01.11.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 2
Завершен
Санта-Клара
67'
А. Боа Морте
37'
Ф. Кардосо
57'
T. Santana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Санта-Клара
90'
+4
Желтая карточка
M. Pereira
90'
+3
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
90'
+3
Замена
C.
️️️️
К. Жуниор
Желтая карточка
А. Боа Морте
84'
83'
Замена
К. Тассано
️️️️
Линкольн
82'
Желтая карточка
J. Patric
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
Л. Поссиньоло
78'
74'
Замена
J. Patric
️️️️
U.
74'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
ГОЛ! 1:2!
А. Боа Морте
Пас отдал
Л. Поссиньоло
67'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
T. Santana
52'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Замена
А. Боа Морте
️️️️
В. Жуниор
46'
Замена
Ф. Муфи
️️️️
K. Anzai
46'
Замена
R. Vaz Te
️️️️
П. Са
45'
Желтая карточка
K. Anzai
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кардосо
31'
Желтая карточка
Нене
19'
Желтая карточка
О. Рашид
5'
Желтая карточка
К. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
13
Денер
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
23
Осама Рашид
ЦП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
ЦП
17
Ukra
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Costinha
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
3-3-2-2
94
Самуэл
4
Роша
2
5
Канде
33
Фернандес
13
Денер
21
Са
10
Оливейра
93
Жуниор
9
2
4-3-3
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
70
Мансур
23
Рашид
18
Нене
18
Линкольн
9
13
Жуниор
17
2
18
Муфи
18
Муфи
2
36
Поссиньоло
36
Поссиньоло
Поссиньоло
7
Медейрос
7
Медейрос
Поссиньоло
93
Жуниор
10
Боа Морте
10
Боа Морте
93
Жуниор
21
Са
0
0
21
Са
18
Линкольн
17
Тассано
17
Тассано
18
Линкольн
17
26
26
17
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
13
Жуниор
10
10
13
Жуниор
Остались в запасе
Портимоненси
Санта-Клара
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
18
Жулио Ромао
ОП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
Остались в запасе
18
Жулио Ромао
ОП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Портимоненси - Санта-Клара
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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