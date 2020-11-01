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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Хорсенс
Оденсе - Хорсенс: обзор матча 01 ноября 2020
Оденсе
01.11.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хорсенс
11'
Э. Сабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Хорсенс
87'
Замена
М. Йенсен
️️️️
P. Nymann
87'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Кийлерих
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
И. Жебали
82'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
A. Simon Okosun
82'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
T. KlÃ¸ve
82'
Замена
M. Fenger
️️️️
Э. Сабби
73'
72'
Замена
T. Lange
️️️️
J. Buus
69'
Замена
Л. Камили
️️️️
Л. Прип
58'
Красная карточка
K. Finnbogason
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сабби
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
2
Thor Lange
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-4-2
53
Кристенсен
3
4
3
6
Тверсков
6
11
Сабби
23
18
11
Жебали
4
3-3-4
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
11
18
Прип
18
Торсен
10
Ханссон
44
Брок-Мадсен
12
15
9
6
21
Трандарсон
21
Трандарсон
6
23
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
23
11
Жебали
26
26
11
Жебали
11
Сабби
9
9
11
Сабби
15
2
2
15
18
Прип
15
Камили
15
Камили
18
Прип
11
3
Йенсен
3
Йенсен
11
25
Кийлерих
6
Геммер
6
Геммер
25
Кийлерих
Остались в запасе
Оденсе
Хорсенс
8
Janus Drachmann
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
Остались в запасе
8
Janus Drachmann
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Оденсе - Хорсенс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Хорсенс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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