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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эльче
Бетис - Эльче: обзор матча 01 ноября 2020
Бетис
01.11.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
7'
А. Санабрия
29'
К. Тельо
56'
К. Тельо
60'
Хосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эльче
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Н. Фекир
81'
Замена
В. Руис
️️️️
М. Бартра
76'
74'
Замена
Нино
️️️️
Л. Бойе
74'
Замена
О. Мфулу
️️️️
И. Марконе
74'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Хосан
Замена
В. Карвалью
️️️️
Хоакин
65'
Желтая карточка
А. Санабрия
64'
60'
ГОЛ! 3:1!
Хосан
Пас отдал
Фидель
ГОЛ! 3:0!
К. Тельо
Пас отдал
С. Каналес
56'
Желтая карточка
Н. Фекир
51'
46'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
Х. Санчес Миньо
Пенальти не реализован!
Н. Фекир
45'
+1
41'
Желтая карточка
Х. Санчес Миньо
ГОЛ! 2:0!
К. Тельо
Пас отдал
С. Каналес
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Тельо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
22
Эмерсон
2
Родригес
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
19
Санабрия
10
Фекир
3-1-2-3-1
13
Бадия
19
Барраган
5
Верду
20
Хосема
23
Марконе
10
Гути
14
Санчес Миньо
17
Хосан
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
10
Фекир
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Фекир
5
Бартра
4
Руис
4
Руис
5
Бартра
17
Хоакин
10
Карвалью
10
Карвалью
17
Хоакин
14
Санчес Миньо
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
14
Санчес Миньо
23
Марконе
12
Мфулу
12
Мфулу
23
Марконе
17
Хосан
24
Ригони
24
Ригони
17
Хосан
15
Бойе
11
Нино
11
Нино
15
Бойе
Остались в запасе
Бетис
Эльче
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Родри
АП
1
Жоэль
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Диего Родригес
ВР
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Родри
АП
1
Жоэль
ВР
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Бетис - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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