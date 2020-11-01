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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Буде-Глимт
Кристиансунд - Буде-Глимт: обзор матча 01 ноября 2020
Кристиансунд
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
5'
А. Пеллегрино
79'
Б. Бай
29'
В. Моберг
45+2'
K. Junker (П)
89'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Буде-Глимт
90'
+4
Замена
И. Амундсен
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
N. Solskjaer
️️️️
Л. Каллудра
90'
89'
ГОЛ! 2:3!
K. Junker
Пас отдал
А. Сампстед
85'
Замена
С. Фет
️️️️
В. Моберг
85'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
М. Хейбротен
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
80'
Замена
I. Furu
️️️️
Б. Сермо
80'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бай
Пас отдал
К. Асбак
79'
77'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
D. Peter Ulvestad
️️️️
О. Скарсем
70'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
С. Серли
70'
51'
Желтая карточка
П. Берг
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
K. Junker
Желтая карточка
A. Coly
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Моберг
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
А. Пеллегрино
5'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
К. Психе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Кристиансунд
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-5-1
34
МакДермотт
3
Асбак
5
Сермо
19
28
Психе
90
Пеллегрино
10
Каллудра
6
10
Серли
77
Скарсем
13
Бай
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
6
Моберг
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
77
5
Сермо
4
4
5
Сермо
10
Каллудра
28
28
10
Каллудра
3
Асбак
77
77
3
Асбак
10
Серли
29
Мумбанья
29
Мумбанья
10
Серли
77
Скарсем
5
5
77
Скарсем
11
Зинкернагель
38
Амундсен
38
Амундсен
11
Зинкернагель
6
Моберг
19
Фет
19
Фет
6
Моберг
22
Хейбротен
22
Бонифаци
22
Бонифаци
22
Хейбротен
9
Сольбаккен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
9
Сольбаккен
Остались в запасе
Кристиансунд
Буде-Глимт
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
0
R. Hauge
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
0
R. Hauge
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Кристиансунд - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
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