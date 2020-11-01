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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 01 ноября 2020
Сельта
01.11.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
77'
Я. Аспас (П)
24'
Д. Сильва
34'
М. Оярсабаль
54'
В. Жозе
81'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
Вторая желтая
Х. Фонтан
90'
+3
81'
ГОЛ! 1:4!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
79'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Я. Аспас
77'
76'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
71'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
А. Барренечеа
Замена
Э. Мор
️️️️
Нолито
66'
65'
Замена
А. Арамбарри
️️️️
А. Горосабель
65'
Замена
А. Гевара
️️️️
Х. Гуриди
64'
Желтая карточка
А. Муньос
59'
Желтая карточка
М. Субименди
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Бельтран
57'
56'
Желтая карточка
Д. Сильва
54'
ГОЛ! 0:3!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
Желтая карточка
Х. Фонтан
47'
Замена
Б. Мендес
️️️️
М. Баэса
46'
Замена
Д. Айду
️️️️
Н. Араужо
46'
46'
Замена
Порту
️️️️
М. Оярсабаль
38'
Желтая карточка
Х. Гуриди
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Оярсабаль
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Бланко
5
Каррейра
14
Араужо
24
Мурильо
3
Фонтан
13
Тапиа
8
Бельтран
4
Суарес
8
Баэса
3
Нолито
10
Аспас
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
93
Саньян
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
18
Гуриди
7
Барренечеа
21
Сильва
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
8
Баэса
10
Мендес
10
Мендес
8
Баэса
3
Нолито
7
Мор
7
Мор
3
Нолито
14
Араужо
4
Айду
4
Айду
14
Араужо
8
Бельтран
77
Мина
77
Мина
8
Бельтран
2
Горосабель
4
Арамбарри
4
Арамбарри
2
Горосабель
10
Оярсабаль
10
Порту
10
Порту
10
Оярсабаль
21
Сильва
12
Лопес
12
Лопес
21
Сильва
7
Барренечеа
3
Меркеланц
3
Меркеланц
7
Барренечеа
18
Гуриди
6
Гевара
6
Гевара
18
Гуриди
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Микель Мерино
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Микель Мерино
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
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3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
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0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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