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Манчестер Юнайтед - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Арсенал: обзор матча 01 ноября 2020
Манчестер Юнайтед
01.11.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
69'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Арсенал
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+4
87'
Желтая карточка
П. Обамеянг
87'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
П. Обамеянг
86'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Виллиан
76'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
75'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
75'
Желтая карточка
М. Гринвуд
71'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Обамеянг
Замена
Н. Матич
️️️️
Фред
62'
27'
Желтая карточка
Габриэль
25'
Желтая карточка
Р. Холдинг
Желтая карточка
Фред
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
4-2-2-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
6
Габриэль
63
Тирни
18
Парти
6
Эль-Ненни
7
Сака
10
Виллиан
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Фред
18
Матич
18
Матич
7
Фред
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
7
Обамеянг
13
Мустафи
13
Мустафи
7
Обамеянг
10
Виллиан
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
10
Виллиан
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Арсенал
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Рунар Рунарссон
ВР
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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