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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брайтон
Тоттенхэм - Брайтон: обзор матча 01 ноября 2020
Тоттенхэм
01.11.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
13'
Г. Кейн (П)
73'
Г. Бэйл
56'
Т. Лэмпти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Брайтон
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Х. Сон
84'
79'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Т. Лэмпти
74'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Л. Троссард
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
С. Регилон
73'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
70'
65'
Замена
Бернардо
️️️️
С. Мач
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Лэмпти
Пас отдал
П. Гросс
45'
+4
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
С. Регилон
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
13'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Регилон
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Доэрти
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Ламела
9
Кейн
3-2-2-2-1
97
Санчес
48
Лэмпти
4
Уайт
4
Уэбстер
34
Велтман
33
Берн
28
Биссума
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
7
Сон
4
Дэвис
4
Дэвис
7
Сон
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
7
Мач
13
Бернардо
13
Бернардо
7
Мач
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
48
Лэмпти
19
Троссард
18
Уэлбек
18
Уэлбек
19
Троссард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
9
Анди Зекири
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
9
Анди Зекири
ЦФ
13
Мэтью Райан
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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