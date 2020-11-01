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Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 01 ноября 2020
Герта
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
6'
М. Кунья
20'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Гендузи
90'
+2
90'
+2
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
90'
+1
Желтая карточка
Я. Герхардт
Желтая карточка
П. Пекарик
86'
86'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Руссийон
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
82'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
76'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Миттельштадт
74'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Лукебакио
74'
66'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
65'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Филипп
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Тусар
57'
20'
ГОЛ! 1:1!
Б. Баку
Пас отдал
М. Филипп
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Лукебакио
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шволов
28
Боята
15
Альдрете
4
Штарк
7
Миттельштадт
29
Тусар
22
Пекарик
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Кордоба
10
Кунья
4-2-2-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
31
Герхардт
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
26
Филипп
14
Лукебакио
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Лукебакио
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
29
Тусар
6
Гендузи
6
Гендузи
29
Тусар
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
21
Руссийон
30
Клаус
30
Клаус
21
Руссийон
26
Филипп
14
Мехмеди
14
Мехмеди
26
Филипп
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Герта - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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