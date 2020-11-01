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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 01 ноября 2020
Сампдория
01.11.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
23'
Я. Янкто
28'
Д. Скамакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
Желтая карточка
Б. Берешиньски
86'
86'
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Лерагер
86'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Зайц
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
84'
77'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Кришито
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
74'
73'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Бадель
73'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Д. Скамакка
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Рамирес
66'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Экдаль
66'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
66'
Желтая карточка
Я. Янкто
59'
Желтая карточка
А. Экдаль
38'
Желтая карточка
М. Торсбю
29'
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Л. Лерагер
ГОЛ! 1:0!
Я. Янкто
Пас отдал
Г. Рамирес
23'
18'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
3
Ауджелло
4
Йошида
21
Янкто
2
Торсбю
8
Экдаль
24
Дамсгор
11
Рамирес
27
Квальярелла
4-1-3-2
1
Перин
18
Гольданига
25
Сапата
4
Кришито
4
Бираски
6
Ровелла
47
Бадель
21
Лерагер
8
Зайц
21
Пандев
9
Скамакка
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
11
Рамирес
26
Верре
26
Верре
11
Рамирес
8
Экдаль
15
Силва
15
Силва
8
Экдаль
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
21
Лерагер
16
Радованович
16
Радованович
21
Лерагер
4
Кришито
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Кришито
8
Зайц
72
Мелегони
72
Мелегони
8
Зайц
47
Бадель
85
Бехрами
85
Бехрами
47
Бадель
9
Скамакка
7
Пьяца
7
Пьяца
9
Скамакка
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сампдория - Дженоа
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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