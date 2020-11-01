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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Чикаго Файр
Нэшвилл - Чикаго Файр: обзор матча 01 ноября 2020
Нэшвилл
01.11.2020, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Чикаго Файр
28'
Д. Риос
42'
Б. Секулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Чикаго Файр
Желтая карточка
Д. МакКарти
90'
Замена
J. Anibaba
️️️️
Р. Леаль
89'
82'
Замена
E. Collier
️️️️
П. Франковски
76'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Д. Михайлович
76'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Мьюил
70'
Замена
A. Danladi
️️️️
Д. Джонс
59'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Риос
59'
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Секулич
Пас отдал
М. Пинеда
ГОЛ! 1:0!
Д. Риос
Пас отдал
Р. Леаль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
10
Джордже Михайлович
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
13
МакКарти
11
Леаль
20
Годой
19
Мьюил
20
Джонс
14
Риос
2-1-4-1-2
1
29
Наварро
5
Кальво
2
Секулич
10
Медран
30
Хименес
22
Пинеда
10
Михайлович
19
Франковски
31
Алиседа
9
Берич
14
Риос
29
Кадис
29
Кадис
14
Риос
19
Мьюил
27
27
19
Мьюил
11
Леаль
3
3
11
Леаль
20
Джонс
99
99
20
Джонс
29
Наварро
3
3
29
Наварро
10
Михайлович
21
Герберс
21
Герберс
10
Михайлович
19
Франковски
28
28
19
Франковски
Остались в запасе
Нэшвилл
Чикаго Файр
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
5
Jack Maher
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нэшвилл - Чикаго Файр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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