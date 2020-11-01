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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Рух
Минай - Рух: обзор матча 01 ноября 2020
Минай
01.11.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Рух
Желтая карточка
Т. Сакив
90'
Замена
D. Pavlish
️️️️
Д. Кныш
90'
78'
Замена
О. Притула
️️️️
В. Рунич
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
A. Shynder
76'
Замена
D. Kozhanov
️️️️
V. Pynyashko
61'
Замена
А. Маткобожик
️️️️
S. Mayembe
61'
Желтая карточка
O. Snizhko
57'
46'
Замена
I. Duts (o.g.)
️️️️
V. Paramonov
Желтая карточка
K. Melichenko
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
K. Melichenko
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Shpak
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
5
Иван Калюжный
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
2-1-1-2-5
44
Сакив
71
Лопыренок
19
Ткачук
0
7
Нуриев
14
Кныш
0
0
0
0
0
2-1-2-3-2
13
Бандура
13
Стаменкович
67
23
Копина
88
Кухарук
5
Федорчук
10
Бойчук
70
Климчук
11
Рунич
9
Кухаревич
0
0
18
Маткобожик
18
Маткобожик
0
14
Кныш
0
0
14
Кныш
0
0
0
0
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
67
0
0
67
11
Рунич
10
Притула
10
Притула
11
Рунич
Остались в запасе
Минай
Рух
0
O. Shpak
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
4
Мислав Матич
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
0
I. Boychuk
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
20
Иван Литвиненко
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
0
O. Shpak
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦП
4
Мислав Матич
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
0
Petro Kharzhevskyi
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
0
I. Boychuk
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
20
Иван Литвиненко
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Минай - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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