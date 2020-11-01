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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сан-Паулу
Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 01 ноября 2020
Фламенго
01.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 4
Завершен
Сан-Паулу
6'
Педро
17'
Ч. Че
45+1'
Бреннер
59'
Рейналдо (П)
82'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
90'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
Замена
Л. Перейра
️️️️
Натан
85'
Замена
L.
️️️️
Э. Рибейро
85'
83'
Замена
Лео
️️️️
Рейналдо
82'
ГОЛ! 1:4!
Лусиано
Пас отдал
T. Volpi
Желтая карточка
Г. Энрике
81'
79'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Жерсон
79'
Замена
Микаэл
️️️️
Витиньо
73'
67'
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
Пенальти не реализован!
Педро
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Рейналдо
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Бреннер
Желтая карточка
Ж. Гомес
35'
Пенальти не реализован!
Б. Энрике
30'
29'
Желтая карточка
Д. Коста
29'
Желтая карточка
T. Volpi
17'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Че
Желтая карточка
М. Исла
15'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Витиньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
9
Lincoln
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
36
Патрик
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4-3-2-1
1
Соуза
16
Луис
4
Натан
13
Энрике
22
Исла
8
Жерсон
10
Рибейро
35
Гомес
27
Энрике
11
Витиньо
9
Педро
4-1-4-2
10
Алвес
34
Алвес
19
Коста
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
3
Че Че
18
20
Бреннер
10
Рибейро
9
9
10
Рибейро
11
Витиньо
30
Микаэл
30
Микаэл
11
Витиньо
4
Натан
4
Перейра
4
Перейра
4
Натан
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
6
Рейналдо
3
Лео
3
Лео
6
Рейналдо
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
6
Daniel Cabral
ЦФ
3
Тулер
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
25
Диего Алвес
ВР
23
Сезар
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Жоао Лукас
ПЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
6
Daniel Cabral
ЦФ
3
Тулер
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
25
Диего Алвес
ВР
23
Сезар
ВР
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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